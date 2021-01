LIVE – Italia-Slovacchia 17-3, preolimpico Trieste 2021 pallanuoto femminile (DIRETTA) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima sfida del girone prima dei quarti per l’Italia della pallanuoto femminile che al torneo preolimpico di Trieste cerca il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Il Setterosa di Paolo Zizza sfiderà l’abbordabile Slovacchia per tenere saldo il primo posto, ma questo dipenderà anche dal risultato dell’Olanda con la Francia ancora in corsa anche lei per il primato. Si parte alle ore 18 di giovedì 21 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE PARTITE – DOVE VEDERLE IN TV IL CALENDARIO DELL’Italia – LE CONVOCATE DELL’Italia IL REGOLAMENTO, CHI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Italia – ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima sfida del girone prima dei quarti per l’dellache al torneodicerca il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Il Setterosa di Paolo Zizza sfiderà l’abbordabileper tenere saldo il primo posto, ma questo dipenderà anche dal risultato dell’Olanda con la Francia ancora in corsa anche lei per il primato. Si parte alle ore 18 di giovedì 21 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE PARTITE – DOVE VEDERLE IN TV IL CALENDARIO DELL’– LE CONVOCATE DELL’IL REGOLAMENTO, CHI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LA– ...

Non è ancora pronto a rientrare Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan che è fuori ormai dal 2020.

LIVE Italia-Slovacchia 9-1, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: le azzurre non fanno calcoli e dominano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3'42" GOL TABANI! Buona circolazione delle azzurre che linbera Tabani da centro, bella conclusione e gol: 9-1 4'37" GOL CHIAPPINI! Si difensono senza problemi ...

