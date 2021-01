L’ironia di Rihanna per Joe Biden | via la spazzatura dalla Casa Bianca | “Sono qui per aiutare”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Non è mancato l’appoggio diper Joenel giorno del suo giuramento: mentre alcuni colleghi e colleghe si esibivano per lui e e per la vicepresidente Kamala Harris durante la cerimonia di giuramento e nello show Celebrate America, la popstar barbadiana ha seguito da lontano la cerimonia dell’Inauguration Day ma non ha esitato a mostrare il suo sostegno al nuovo ticket democratico alla guida della. Acerrima nemica di Trump e delle sue politiche discriminatorie, la cantautrice e imprenditrice ha usato la carta delper salutare la transizione tanto attesa nell’amministrazione americana: il plauso diper Joeè arrivato con una foto sui social e un hashtag che cita la Harris (“We did it Joe“, “Ce l’abbiamo fatta Joe” è quello ...