L’indiscrezione | Longo e l’Alessandria | l’esito dell’incontro

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ve ne avevamo parlato in nottata, Morenoha incontrato in mattinata. E’ lui il principale obiettivo per la panchina, quasi una necessità dopo il fallimentare percorso di Angelo Gregucci malgrado gli investimenti fatti dal club.ha fatto richieste importanti,gli darà una risposta nel pomeriggio e non andrà su altri allenatori fino a quando ci sarà la possibilità di convincere. Foto: torinofc.it L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.