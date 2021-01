Liga 2020/2021: l’Atletico Madrid batte l’Eibar nel segno di Luis Suarez (Di venerdì 22 gennaio 2021) l’Atletico Madrid vince 1-2 sul campo dell’Eibar nella 19° giornata de La Liga 2020/2021. I colchoneros battono in rimonta i baschi grazie ad una doppietta di Luis Suarez che decide la gara. Al 12° aveva sbloccato la gara la retroguardia di casa Marko Dmetrovic che dagli undici metri non ha fallito contro Oblak. l’Eibar ha poi condotto una discreta gara con qualche occasione per il raddoppio, ma al 40° il pareggio di Suarez ha rimesso in strada l’Atletico che poi ha vinto proprio con la rete dal dischetto dell’uruguaiano. Nel prossimo turno la squadra di Simeone affronterà il Valencia reduce da un deludente pareggio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021)vince 1-2 sul campo delnella 19° giornata de La. I colchoneros battono in rimonta i baschi grazie ad una doppietta diche decide la gara. Al 12° aveva sbloccato la gara la retroguardia di casa Marko Dmetrovic che dagli undici metri non ha fallito contro Oblak.ha poi condotto una discreta gara con qualche occasione per il raddoppio, ma al 40° il pareggio diha rimesso in stradache poi ha vinto proprio con la rete dal dischetto dell’uruguaiano. Nel prossimo turno la squadra di Simeone affronterà il Valencia reduce da un deludente pareggio. SportFace.

L’Atletico Madrid vince 1-2 sul campo dell’Eibar nella 19° giornata de La Liga 2020/2021. I colchoneros battono in rimonta i baschi grazie ad una doppietta di Luis Suarez che ...

