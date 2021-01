Licenziato Gianluca Gombar | il team manager del sesto cambio

Dorian_Asr : @GianlucaLengua Fonseca non va esonerato va licenziato per giusta causa, ha fatto un danno di immagine enorme alla… - VinnyMac_Es : RT @giorgiodean: Due sono le soluzioni: o Gianluca Gombar si dimette o deve essere licenziato. Altrimenti passa un messaggio sbagliatissi… - pezzolina1983 : RT @giorgiodean: Due sono le soluzioni: o Gianluca Gombar si dimette o deve essere licenziato. Altrimenti passa un messaggio sbagliatissi… - RainNoise : RT @giorgiodean: Due sono le soluzioni: o Gianluca Gombar si dimette o deve essere licenziato. Altrimenti passa un messaggio sbagliatissi… - FedericoPro_ : RT @giorgiodean: Due sono le soluzioni: o Gianluca Gombar si dimette o deve essere licenziato. Altrimenti passa un messaggio sbagliatissi… -

I due dirigenti sollevati dagli incarichi per volere della proprietà. Promosso dalla Primavera in prima squadra Valerio Cardini. L'allenatore e il suo staff per ora confermati ...La decisione di Friedkin. Roma, licenziati Gombar e Zubiria. Roma, licenziati Gombar e Zubiria. Friedkin non ha per niente digerito la figuraccia di ieri sera in Coppa Italia contro lo Spezia. POTREBB ...