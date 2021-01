L’ex moglie di Paolo Bonolis è una psicologa americana: perché si sono lasciati? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli formano ormai da anni una delle coppie più belle dello spettacolo. Ma sapete che il conduttore ha alle spalle un matrimonio naufragato? Ecco chi è la sua ex moglie, la psicologa Diane… La sua ex moglie si chiama Diane Zoeller ed è una psicologa di origine americana. Qualche tempo fa Bonolis si … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 21 gennaio 2021)e Sonia Bruganelli formano ormai da anni una delle coppie più belle dello spettacolo. Ma sapete che il conduttore ha alle spalle un matrimonio naufragato? Ecco chi è la sua ex, laDiane… La sua exsi chiama Diane Zoeller ed è unadi origine. Qualche tempo fasi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tg3web : Donald Trump e la moglie Melania sono arrivati in Florida, dove l'ex presidente, sgradito nella sua New York, ha de… - RollingStoneita : Scandalo Armie Hammer, ecco come ha reagito l’ex moglie #21gennaio - _ericasora_ : RT @LetySchumi: L’ EX MOGLIE DI VILLENEUVE ON FIRE PER KELLY PIQUET. QUESTO È IL DRAMA CHE NON CI SI ASPETTA ?????????????????? - CheccaMalfoy : RT @LetySchumi: L’ EX MOGLIE DI VILLENEUVE ON FIRE PER KELLY PIQUET. QUESTO È IL DRAMA CHE NON CI SI ASPETTA ?????????????????? - ugomuffo : RT @stibba_stardi: @EsercitoCrucian @gadlernertweet Hanno chiuso un programma Rai per una scenetta (quella della ragazza al supermercato) r… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex moglie Trump lascia la Casa Bianca. Il discorso prima dell’insediamento di Biden: «Ci rivedremo presto» Corriere della Sera