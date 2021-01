Lello Ciampolillo: “Non farò il vaccino anti-Covid. I vegani hanno difese immunitarie quasi perfette” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le particolari idee del senatore Lello Ciampolillo alla ‘Zanzara’: “Sono per il modello svedese, dove i morti sono pochi e non hanno fatto un giorno di lockdown”. Il senatore Lello Ciampolillo, passato agli onori delle cronache per il voto a ‘tempo scaduto’ sulla fiducia a Conte, è stato intervistato durante il programma radiofonico ‘La Zanzara’ L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le particolari idee del senatorealla ‘Zanzara’: “Sono per il modello svedese, dove i morti sono pochi e nonfatto un giorno di lockdown”. Il senatore, passato agli onori delle cronache per il voto a ‘tempo scaduto’ sulla fiducia a Conte, è stato intervistato durante il programma radiofonico ‘La Zanzara’ L'articolo NewNotizie.it.

