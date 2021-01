Lega Serie A | rieletto presidente Dal Pino

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Paolo Dalè statoalla presidenza dellaA con 14 voti nella seconda votazione. Il numero uno uscente, tuttavia, ha comunicato all'assemblea che si riserverà se accettare o meno la nomina nell'arco della prossima settimana. La prima votazione si era conclusa con una fumata nera, con soli 10 voti per il manager milanese: nella seconda, Dalha invece raggiunto il quorum di 14 voti. Conferma anche per l’amministratore deto Luigi De Siervo arrivata già in prima votazione con 15 voti a favore. Per lui si tratta del secondo mandato come amministratore deto, dopo la prima elezione avvenuta il 20 dicembre 2018. ITA Sport Press.