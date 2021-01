Le stalle italiane rischiano il crack, perdite per 1,7 miliardi (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - L'emergenza Covid è costata sino ad oggi alle stalle italiane 1,7 miliardi di euro tra il blocco delle vendite, con la chiusura del canale della ristorazione, le fake news e il crollo dei prezzi, mettendo a rischio la sopravvivenza della Fattoria Italia. È l'allarme lanciato dal presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha assunto l'interim di Ministro delle politiche agricole, chiedendo un intervento immediato per dare garanzie alle imprese e salvaguardare una filiera che è strategica e centrale per tutto il sistema agroalimentare nazionale. Le misure di contenimento e la chiusura parziale o totale del canale della ristorazione e dell'Horeca - scrive Prandini - stanno penalizzando tutto il settore agroalimentare, che in quelle attività vede lo sbocco ... Leggi su agi (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - L'emergenza Covid è costata sino ad oggi alle1,7di euro tra il blocco delle vendite, con la chiusura del canale della ristorazione, le fake news e il crollo dei prezzi, mettendo a rischio la sopravvivenza della Fattoria Italia. È l'allarme lanciato dal presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha assunto l'interim di Ministro delle politiche agricole, chiedendo un intervento immediato per dare garanzie alle imprese e salvaguardare una filiera che è strategica e centrale per tutto il sistema agroalimentare nazionale. Le misure di contenimento e la chiusura parziale o totale del canale della ristorazione e dell'Horeca - scrive Prandini - stanno penalizzando tutto il settore agroalimentare, che in quelle attività vede lo sbocco ...

Analisi della Coldiretti: "Blocco delle vendite, ristoranti in crisi, fake news e crollo dei prezzi mettono a rischio la sopravvivenza della Fattoria Italia" ...

