Le soldatesse che difesero la Russia e il palazzo d’inverno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alla fine della Grande guerra le truppe russe sono contaminate dal bolscevismo. Intere trincee si rifiutano di combattere, uccidono gli ufficiali, disertano e si danno al banditismo. Altre depongono le armi e stringono amicizia con il nemico austroungarico. Nessuno, ai vertici, poteva immaginare niente del genere. Segui Termometro Politico su Google News Erano stati sordi alle grida del popolo e degli affamati, avevano sedato le proteste a fucilate o sotto le spade dei cosacchi, e lo zar Nicola II non era mai stato né un grande sovrano, né un grande stratega. Nel 1917 l’esercito russo è sul punto di implodere, quando a palazzo si presenta la prima soldatessa ufficiale, Maria “Yasha” Bochkareva. Un donnone massiccio domanda a Kerensky di formare un battaglione di sole donne. Maria Bochkareva Non devono vincere la guerra. Devono solo combattere per ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alla fine della Grande guerra le truppe russe sono contaminate dal bolscevismo. Intere trincee si rifiutano di combattere, uccidono gli ufficiali, disertano e si danno al banditismo. Altre depongono le armi e stringono amicizia con il nemico austroungarico. Nessuno, ai vertici, poteva immaginare niente del genere. Segui Termometro Politico su Google News Erano stati sordi alle grida del popolo e degli affamati, avevano sedato le proteste a fucilate o sotto le spade dei cosacchi, e lo zar Nicola II non era mai stato né un grande sovrano, né un grande stratega. Nel 1917 l’esercito russo è sul punto di implodere, quando asi presenta la prima soldatessa ufficiale, Maria “Yasha” Bochkareva. Un donnone massiccio domanda a Kerensky di formare un battaglione di sole donne. Maria Bochkareva Non devono vincere la guerra. Devono solo combattere per ...

