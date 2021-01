Le serie crime più bizzarre che | forse | avete rimosso

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo il successo di Csi, Ncis e Criminal Minds, la televisione dei 2000 è stata invasa dalle, dalle più realistiche alle più estrose. Un esempio molto rappresentativo: Medium, che terminava esattamente oggi 10 anni fa, il 21 gennaio 2011. In realtà, appunto, sono tantissimi i titoli che si potrebbero citare perché hanno trattato assassini, delitti, poliziotti, indagini, consulenti e avvocati nei modi più bizzarri. Ripassiamone alcuni. 1. Medium https://www.youtube.com/watch?v=udmKMErGvsc Medium porta la firma di Glenn Gordon Caron, a sua volta già ideatore di Moonlighting con Bruce Willis negli anni ’80; l’ha pensato per il network americano Nbc, anche se le ultime due stagioni, sulle sette totali, sono state trasmesse da Cbs. La protagonista è Allison DuBois, ispirata alla vera medium omonima che ha dichiarato di aver collaborato con la ...

howImet_m4rt1n4 : Tipica serie tv crime: è vietato avere una relazione sentimentale tra colleghi di lavoro e poi si mettono insieme,… - IOdonna : Su RaiPlay il crime thriller “Beforeigners”: quando la crisi migratoria arriva dal passato - misaIvichipuo : @wonderlandH_ È vero, mi ha ispirata proprio perché analizza il lato psicologico e non è la classica serie crime pe… - 3V3RYTH1NGOES : Giuro che se non succede niente fra la besfren e la crush ma della serie che fra un anno siamo ancora qui con loro… - merinpops : Ho visto tanti documentari crime, ascoltato podcast, visto serie tv sul genere, ma questa storia di violenza così e… -

Ultime Notizie dalla rete : serie crime

Wired.it

Un Medico Tra gli Orsi (Northern Exposure) è una serie televisiva statunitense in 6 stagioni andata in onda in Italia dal 1995 al 1996 prima su Rai 2 e ...Abbiamo visto su Netflix Night Stalker: caccia a un serial killer, docuserie true-crime in quattro puntate sugli efferati crimini di Richard Ramirez.