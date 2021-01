"Le riammissioni dei migranti in Slovenia sono illegali", il Tribunale di Roma condanna il Viminale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per la prima volta un giudice si pronuncia sulla prassi del ministero dell'interno di riportare indietro i richiedenti asilo in base a un vecchio accordo bilaterale. "Stanno violando la Costituzione e la Carta europea dei diritti fondamentali". L'ordinanza nasce dal ricorso di... Leggi su repubblica (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per la prima volta un giudice si pronuncia sulla prassi del ministero dell'interno di riportare indietro i richiedenti asilo in base a un vecchio accordo bilaterale. "Stanno violando la Costituzione e la Carta europea dei diritti fondamentali". L'ordinanza nasce dal ricorso di...

Per la prima volta un giudice si pronuncia sulla prassi del ministero dell'interno di riportare indietro i richiedenti asilo in base a un vecchio accordo ...

Rotta balcanica, se in Bosnia l’Europa si trasforma nella “terapia intensiva” dei diritti umani

Oltre 22 mila migranti respinti illegalmente alla frontiera croata, 10 mila riammissioni da Italia e Slovenia negando il diritto di asilo. "È il racconto di troppe scelte sbagliate nell'UE", attacca l ...

