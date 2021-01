“Le riammissioni dei migranti dall’Italia alla Slovenia sono illegittime”. Il Tribunale di Roma condanna il ministero dell’Interno (Di giovedì 21 gennaio 2021) La riammissione informali dei richiedenti asilo dall’Italia alla Slovenia è illegittima. Lo ha stabilito per la prima volta il Tribunale di Roma accogliendo il ricorso di un cittadino pachistano che nell’estate del 2020 era stato trovato dalla polizia italiana a Trieste e respinto oltre confine, prima in Slovenia, poi in Croazia e infine in Bosnia. Un “respingimento a catena” partito dall’Italia durante il quale il migrante racconta di essere stato picchiato con calci e manganelli ricoperti di filo spinato dagli agenti dei paesi balcanici. Secondo i giudici l’uomo ha diritto a chiedere domanda di protezione internazionale al nostro Paese. “Lo Stato italiano non avrebbe dovuto dare corso ai respingimenti informali in mancanza di garanzie sull’effettivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) La riammissione informali dei richiedenti asiloè illegittima. Lo ha stabilito per la prima volta ildiaccogliendo il ricorso di un cittadino pachistano che nell’estate del 2020 era stato trovato dpolizia italiana a Trieste e respinto oltre confine, prima in, poi in Croazia e infine in Bosnia. Un “respingimento a catena” partitodurante il quale il migrante racconta di essere stato picchiato con calci e manganelli ricoperti di filo spinato dagli agenti dei paesi balcanici. Secondo i giudici l’uomo ha diritto a chiedere domanda di protezione internazionale al nostro Paese. “Lo Stato italiano non avrebbe dovuto dare corso ai respingimenti informali in mancanza di garanzie sull’effettivo ...

