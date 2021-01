Le prime pagine dei giornali di destra oscurano Biden o lo definiscono «divisivo» (Di giovedì 21 gennaio 2021) C’è persino Il Tempo che – pur di minimizzare sulla notizia dell’insediamento di Joe Biden come 46° presidente degli Stati Uniti d’America – sottolinea la performance di Lady Gaga che, poco prima del giuramento, ha cantato l’inno americano direttamente da quello che può essere definito il palcoscenico di Capitol Hill. Altre testate – come il più moderato Il Giornale -, pur concedendo uno spazio rilevante nella prima pagina, non mancano di sottolineare come il discorso di Joe Biden sia stato «divisivo». Eppure, il nuovo presidente ha fato più volte appelli all’unità e ha affermato di impegnarsi per essere considerato il presidente di tutti. Insomma i giornali di destra su Biden oggi scelgono le vie traverse (quando non proprio sbagliate) per parlare di un evento che – comunque la si ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) C’è persino Il Tempo che – pur di minimizzare sulla notizia dell’insediamento di Joecome 46° presidente degli Stati Uniti d’America – sottolinea la performance di Lady Gaga che, poco prima del giuramento, ha cantato l’inno americano direttamente da quello che può essere definito il palcoscenico di Capitol Hill. Altre testate – come il più moderato Il Giornale -, pur concedendo uno spazio rilevante nella prima pagina, non mancano di sottolineare come il discorso di Joesia stato «». Eppure, il nuovo presidente ha fato più volte appelli all’unità e ha affermato di impegnarsi per essere considerato il presidente di tutti. Insomma idisuoggi scelgono le vie traverse (quando non proprio sbagliate) per parlare di un evento che – comunque la si ...

Avvenire_Nei : In Giordania al via le vaccinazioni (prime al mondo) nei campi profughi - ItalianNavy : Inizia l'avventura per 48 Allievi Aspiranti #Incursori della #MarinaMilitare. A #COMSUBIN prime prove di efficienza… - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Juve su la coppa“, “Ronaldo è il lampo“, “Super!“ ?? #21gennaio - pianetagenoa : Prime pagine: la Supercoppa alla Juventus. Recupero serie A: l'Udinese ferma l'Atalanta sul pari -… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #RassegnaStampa: le #PrimePagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine Le prime pagine di oggi Il Post Usa, Biden volta pagina alla Casa Bianca: unità per andare avanti

Il nuovo presidente degli Stati Uniti firma 17 provvedimenti esecutivi: rientro nell'accordo di Parigi, obbligo di mascherine e nessun abbandono dell'OMS.

Il personaggio. Padre Franco Mella, lo sciopero della fame per Hong Kong

Il missionario del Pime, da oltre 40 anni in Asia, ha appena terminato la sua protesta: «Sotto la cenere ci sono le braci ardenti. La via del dialogo e della tolleranza è l'unica percorribile» ...

Il nuovo presidente degli Stati Uniti firma 17 provvedimenti esecutivi: rientro nell'accordo di Parigi, obbligo di mascherine e nessun abbandono dell'OMS.Il missionario del Pime, da oltre 40 anni in Asia, ha appena terminato la sua protesta: «Sotto la cenere ci sono le braci ardenti. La via del dialogo e della tolleranza è l'unica percorribile» ...