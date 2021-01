Lazio-Parma stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia 2020/2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Lazio di Simone Inzaghi si prepara ad ad affrontare il Parma nel match valevole per gli ottavi di finale Coppa Italia 2020/2021. La vincente affronterà nei quarti di finale l’Atalanta che ha superato il Cagliari per 3-1. Appuntamento da non perdere questa sera 21 gennaio alle ore 21:15 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ladi Simone Inzaghi si prepara ad ad affrontare ilnel match valevole per gli ottavi di finale. La vincente affronterà nei quarti di finale l’Atalanta che ha superato il Cagliari per 3-1. Appuntamento da non perdere questa sera 21 gennaio alle ore 21:15 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa intv in chiaro su Rai Due, mentre losarà disponibile su Rai Play. SportFace.

