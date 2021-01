Lazio-Parma oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Coppa Italia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Torna anche quest’oggi lo spettacolo della Coppa Italia di calcio 2021, che vedrà in campo la Lazio, fresca vincitrice del derby di Roma, che affronterà il Parma, pur con diverse assenze, poichè non saranno della partita né Luiz Felipe né Luis Alberto, mentre Ciro Immobile dovrebbe osservare un turno di riposo. Il match si svolgerà dunque quest’oggi, giovedì 21 gennaio 2021, a partire dalle ore 21.15, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, precisamente sul canale Rai 2, in HD sul canale 502 del digitale terrestre, ma anche in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play. Il programma della partita e come vederla in tv e streaming: Coppa Italia calcio 2021 Giovedì 21 gennaio ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Torna anche quest’lo spettacolo delladi calcio 2021, che vedrà in campo la, fresca vincitrice del derby di Roma, che affronterà il, pur con diverse assenze, poichè non saranno della partita né Luiz Felipe né Luis Alberto, mentre Ciro Immobile dovrebbe osservare un turno di riposo. Il match si svolgerà dunque quest’, giovedì 21 gennaio 2021, a partire dalle ore 21.15, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, precisamente sul canale Rai 2, in HD sul canale 502 del digitale terrestre, ma anche insulla piattaforma gratuita Rai Play. Ildella partita e come vederla in tv ecalcio 2021 Giovedì 21 gennaio ...

