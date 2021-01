Lazio-Parma, Muriqi: “Prima gioia in biancoceleste, grandissima soddisfazione. Quarti di finale? Rispondo così” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vedat Muriqi decide la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Parma.Coppa Italia, Lazio-Parma 2-1: Muriqi beffa i ducali nel finale, biancocelesti ai Quarti contro l’AtalantaIl centravanti kosovaro è stato grande protagonista della serata trionfale della compagine guidata da Simone Inzaghi, uscita vittoriosa proprio dal confronto con i ducali. La baby formazione guidata da Roberto D'Aversa ha messo in grande difficoltà la franchigia capitolina, portandosi a pochi minuti dai tempi supplementari. Tuttavia la rete dell'ex giocatore del Fenerbache ha infranto le speranze dei crociati, arresisi al colpo di testa che - dopo essere terminato sul palo - è finito in gol. Prima gioia biancoceleste, dunque, per ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vedatdecide la sfida di Coppa Italia tra.Coppa Italia,2-1:beffa i ducali nel, biancocelesti aicontro l’AtalantaIl centravanti kosovaro è stato grande protagonista della serata trionfale della compagine guidata da Simone Inzaghi, uscita vittoriosa proprio dal confronto con i ducali. La baby formazione guidata da Roberto D'Aversa ha messo in grande difficoltà la franchigia capitolina, portandosi a pochi minuti dai tempi supplementari. Tuttavia la rete dell'ex giocatore del Fenerbache ha infranto le speranze dei crociati, arresisi al colpo di testa che - dopo essere terminato sul palo - è finito in gol., dunque, per ...

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - btsportfootball : More Coppa Italia coming your way ?????? ?? Lazio vs. Parma ?? 8.15pm | BT Sport 1 HD - 1900_since : #Lazio @Parma, #Inzaghi a fine gara :' Il mercato? Stiamo valutando dei profili' - Daniele20052013 : Lazio, Muriqi: «Grande gioia per questo gol» -