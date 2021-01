Lazio | Muriqi | «Grande gioia per questo gol»

IlmsgitSport : Lazio-#parma, le #pagelle: Muriqi decisivo, Lulic dolce ritorno al 71' - ilmessaggeroit : Lazio-#parma, le #pagelle: Muriqi decisivo, Lulic dolce ritorno al 71' - CarbonFrank : RT @riddick1979: #Muriqi al 93' porta la #Lazio ai quarti di finale di #CoppaItalia, nel frattempo a #Trigoria... - RaiSport : ?? La #Lazio supera il #Parma 2-1 e vola ai quarti di Coppa Italia Decide l'autogol di #Colombi al 90' dopo il palo… - tuttosport : #LazioParma 2-1: #Muriqi gol decisivo, ora l'#Atalanta ai quarti ?? -

La Lazio ha battuto 2-1 il Parma nell'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. E' la Lazio l'ultima squadra qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia. Nell'ottavo disputa ...La Lazio supera 2-1 il Parma all'Olimpico e strappa il pass per ... i biancocelesti che trovano il gol vittoria al 90esimo minuto grazie a una girata aerea di Muriqi. Come riportato dal sito della ...