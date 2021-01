Lazio, Inzaghi: “Papastathopuolus? Uno dei profili che stiamo vagliando” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Dopo il derby è successo l’imprevisto di Luiz Felipe e anche quello di Luis Alberto, speriamo di recuperarli presto. Per il mercato ne stiamo parlando con la società, dobbiamo capire i tempi di recupero di Luiz Felipe. Ci stiamo guardando intorno perché in difesa abbiamo le rotazioni corte”. Lo ha dichiarato Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ai microfoni di Rai Sport al termine della vittoria con il Parma negli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. “Papastathopoulos? E’ uno dei profili che stiamo vagliando, ma il mercato di gennaio non è semplice. I giocatori che giocano con continuità le società difficilmente li danno. Noi stiamo vedendo la soluzione migliore per noi”. “Queste non sono partite scontate, nel secondo tempo non abbiamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Dopo il derby è successo l’imprevisto di Luiz Felipe e anche quello di Luis Alberto, speriamo di recuperarli presto. Per il mercato neparlando con la società, dobbiamo capire i tempi di recupero di Luiz Felipe. Ciguardando intorno perché in difesa abbiamo le rotazioni corte”. Lo ha dichiarato Simone, tecnico della, ai microfoni di Rai Sport al termine della vittoria con il Parma negli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. “Papastathopoulos? E’ uno deiche, ma il mercato di gennaio non è semplice. I giocatori che giocano con continuità le società difficilmente li danno. Noivedendo la soluzione migliore per noi”. “Queste non sono partite scontate, nel secondo tempo non abbiamo ...

