Lavori | concorsi alla Provincia | bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale | 11 le postazioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAntonio Di Maria, Presidente delladi Benevento, comunica che ladella repubblica, 4a Serie speciale –ed esami, n. 5 del 19 gennaio u.s. ha pubblicato idi Concorso per assumere: -un Dirigente tecnico categoria giuridica D, -un Istruttore direttivo legale categoria giuridica D, -cinque Istruttori direttivi tecnici categoria giuridica D, -un Direttore tecnico geologo categoria giuridica D, -tre Istruttori Tecnici categoria giuridica C. Gli interessati possono attingere le informazioni attinenti i predetticonsultando o il sito on line della stessao la Sezione Albo Pretorio oppure la Sezione Amministrazione Trasparente del sito on line della ...