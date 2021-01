Latina e Provincia, 167 nuovi casi e 5 vittime. Ecco i dati Comune per Comune (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 167 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I nuovi contagi sono così distribuiti: 24 ad Aprilia, 1 a Campodimele, 20 a Cisterna, 2 a Cori, 16 a Fondi, 18 a Formia, 8 a Gaeta, 7 a Itri, 24 a Latina, 2 a Maenza, 7 a Minturno, 1 a Monte San Biagio, 1 a Norma, 2 a Pontinia, 5 a Priverno, 1 a Roccagorga, 1 a Rocca Massima, 1 a Roccasecca dei Volsci, 1 a Sabaudia, 2 a Sermoneta, 9 a Sezze, 4 a Sonnino, 10 a Terracina. Leggi anche: Pfizer, nel Lazio stop a nuove vaccinazioni: solo richiami. Slitta la data per gli over 80 Si registrano 5 vittime: un paziente residente a Latina, due a San Felice Circeo, uno a Sonnino e uno a Terracina. 151, invece, le persone guarite nelle ultime 24 ore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 167 iregistrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Icontagi sono così distribuiti: 24 ad Aprilia, 1 a Campodimele, 20 a Cisterna, 2 a Cori, 16 a Fondi, 18 a Formia, 8 a Gaeta, 7 a Itri, 24 a, 2 a Maenza, 7 a Minturno, 1 a Monte San Biagio, 1 a Norma, 2 a Pontinia, 5 a Priverno, 1 a Roccagorga, 1 a Rocca Massima, 1 a Roccasecca dei Volsci, 1 a Sabaudia, 2 a Sermoneta, 9 a Sezze, 4 a Sonnino, 10 a Terracina. Leggi anche: Pfizer, nel Lazio stop a nuove vaccinazioni: solo richiami. Slitta la data per gli over 80 Si registrano 5: un paziente residente a, due a San Felice Circeo, uno a Sonnino e uno a Terracina. 151, invece, le persone guarite nelle ultime 24 ore. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Latina e Provincia, 167 nuovi casi e 5 vittime. Ecco i dati Comune per Comune - Aprilia_News : #CORONAVIRUS: 167 POSITIVI E 5 DECESSI IN PROVINCIA DI LATINA - LatinaQTW : Si allunga la striscia di morte portata dal covid in provincia di Latina: oggi 5 vittime - LatinaQTW : Covid, vaccinazione Medici liberi professionisti: bassa l'adesione in provincia di Latina - LixFreckles0325 : @EASYONGBOK Lazio (provincia di Latina)?? -