L’Atalanta Primavera è uno spettacolo | si prende la Supercoppa | 3-1 alla Fiorentina

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Èla regina del calcio giovanile: la squadra allenata da Massimo Brambilla mette in bacheca un altro trofeo, la, facendo il bis della vittoria dello scorso anno. Ancora contro la, allora per 2-1, stavolta il successo dei nerazzurri al Gewiss Stadium è ancora più rotondo: 3-1, con le reti di Cortinovis, Agostinelli, Kobacki e Vorlicki.campione d’Italia, con lo scudetto sulle maglie, onora il primo impegno stagionale che segna la ripresa dell’attività agonistica dopo quasi tre mesi di stop. E domenica 24 a Zingonia alle 10,30 si giocherà Atalanta-Cagliari per la 7a giornata di andata del campionato. Ma intanto i ragazzi allenati da Brambilla confermano di essere la squadra da battere conquistando la ...