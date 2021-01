L’America Latina e la Repubblica Popolare Cinese sulla strada di relazioni paritarie (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le relazioni Cina-America Latina sono in un periodo di transizione e sviluppo. Guardando indietro di uno o due anni in avanti oppure volgendo lo sguardo al futuro immediato, è ben chiaro che siamo in un tempo di transizione. Tali convergenze devono affrontare sfide che provengono da più parti. Innanzitutto la pressione degli Usa. Nel dicembre 2017, gli Stati Uniti hanno pubblicato un rapporto sulla strategia di sicurezza nazionale, che definisce la Cina un “concorrente”. Pertanto, sotto la pressione strategica di Washington, nelle relazioni Cina-America Latina si sostengono notevoli difficoltà esterne. Poi c’è la questione interna, principalmente i cambiamenti nella situazione politica nei Paesi delL’America Latina, in particolare il declino delle forze progressiste, a favore di quelle conservatrici, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le relazioni Cina-Americasono in un periodo di transizione e sviluppo. Guardando indietro di uno o due anni in avanti oppure volgendo lo sguardo al futuro immediato, è ben chiaro che siamo in un tempo di transizione. Tali convergenze devono affrontare sfide che provengono da più parti. Innanzitutto la pressione degli Usa. Nel dicembre 2017, gli Stati Uniti hanno pubblicato un rapportostrategia di sicurezza nazionale, che definisce la Cina un “concorrente”. Pertanto, sotto la pressione strategica di Washington, nelle relazioni Cina-Americasi sostengono notevoli difficoltà esterne. Poi c’è la questione interna, principalmente i cambiamenti nella situazione politica nei Paesi del, in particolare il declino delle forze progressiste, a favore di quelle conservatrici, ...

ZanghiGiovanni : @Valerianne7 @MartaEcca Ma stai parlando di oltre 60 anni fa quando la CIA destabilizzava i governi dell’America La… - Gulaghista : @NucciottiLuca @qO__Qp Come aveva già predetto Martí, Cuba agisce da difesa naturale per l'intera America latina. C… - Dadaduckappo : @dayanemelluuu Eh, amo, noi siamo solo italiani. Voi siete sparsi un po' in tutta l'America latina. - FrankJack90 : @DavideVerga2 @Agenzia_Ansa Io ne faccio sempre più una questione culturale che di razza, l'America è già nata come… - giuaddo99 : @La7tv @alanfriedmanit Sei un cafone....ti dovresti vergognare per l'aggettivo infamante dato alla sig ra #Trump ..… -

Ultime Notizie dalla rete : L’America Latina Supermicro lancia il programma NVIDIA GPU Server Test Drive con importanti partner di canale per fornire una qualifica del carico di lavoro sui server remoti Supermicro Fortune Italia