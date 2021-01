Lagarde | rischi su economia al ribasso ma meno marcati

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il bilancio deipositivi e negativi sulle prospettive economiche dell’area euro “resta orientato al, ma in manierapronunciata”. Lo ha affermato la presidente della BCE, Christinenella conferenza stampa che segue la decisione del board della banca centrale, confermando l’orientamento molto accomodante della sua politica monetaria. In base agli ultimi dati e alle nuove restrizioni alle attività seguite a nuovi contagi “è probabile un declino dell’attività nel quarto trimestre” – ha avvertito– e questa dinamica “peserà anche sul primo trimestre”. L’inflazione resta debole, “ci aspettiamo che torni positiva quest’anno”. La BCE condurrà gli acquisti del suo piano di acquisti anticrisi PEPP “con l’obiettivo di prevenire un inasprimento delle condizioni di ...

Il Consiglio direttivo non cambia la linea: tassi a zero e massiccio acquisto di titoli pubblici e privati. Il piano anti-pandemia Pepp da 1.850 miliardi potrebbe non essere usato del tutto ...