Lagarde fredda sulla ripresa frena le Borse europee Spread sale a 117

(Di giovedì 21 gennaio 2021) All'indomani dei record messi a segno in scia all'insediamento di Biden alla Casa Bianca, gli indici hanno tirato il freno a mano. A Piazza Affari bene Diasorin e Moncler, tonfo Autogrill con aumento capitale

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde fredda

Il Sole 24 ORE

-13% Autogrill su aumento, +6% Ferragamo su voci di M&A(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le indicazioni di Christine Lagarde meno accomodanti di ...Crisi di governo? Forse, ma non i mercati che guardano all’Italia e al suo debito. Gli investitori che prestano all’Italia 400 miliardi di euro all’anno, comprando titoli, sembrano non credere a un’us ...