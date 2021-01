L’affascinante storia di Villa La Vigie, la residenza di Karl Lagerfeld (Di giovedì 21 gennaio 2021) Karl Lagerfeld, il compianto Direttore Creativo di Chanel, era un visitatore abituale della Costa Azzurra. Tra le sue residenze più leggendarie c’era anche la famosa Villa La Vigie a Roquebrune Cap Martin, proprio al confine con Montecarlo. La celebre location si affaccia sul Mar Mediterraneo ed è situata sopra all’esclusivo Monte Carlo Beach Hotel, a soli cinque minuti di distanza dal Principato di Monaco. La Vigie significa torre di avvistamento. La Villa d’epoca prende questo nome perché si trova in cima ad una collina che si affaccia sul Mar Mediterraneo. La dimora si raggiunge da una strada privata ed è valorizzata da un parco alberato a strapiombo sul mare. Attualmente si può persino prendere in locazione. La struttura riesce ad ospitare comodamente fino a dodici persone, grazie ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 gennaio 2021), il compianto Direttore Creativo di Chanel, era un visitatore abituale della Costa Azzurra. Tra le sue residenze più leggendarie c’era anche la famosaLaa Roquebrune Cap Martin, proprio al confine con Montecarlo. La celebre location si affaccia sul Mar Mediterraneo ed è situata sopra all’esclusivo Monte Carlo Beach Hotel, a soli cinque minuti di distanza dal Principato di Monaco. Lasignifica torre di avvistamento. Lad’epoca prende questo nome perché si trova in cima ad una collina che si affaccia sul Mar Mediterraneo. La dimora si raggiunge da una strada privata ed è valorizzata da un parco alberato a strapiombo sul mare. Attualmente si può persino prendere in locazione. La struttura riesce ad ospitare comodamente fino a dodici persone, grazie ...

