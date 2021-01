Lady Whistledown annuncia: la seconda stagione di Bridgerton si farà (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chi se non la donna che tutto vede, tutto sa e tutto critica, poteva dare un grande annuncio, un annuncio che di certo farà impazzire i fan di tutto il mondo? La serie Bridgerton è da record: tra le più viste di sempre su Netflix, potrebbe diventare persino la più vista, scalando ogni posizione. In un solo mese infatti, ha tagliato uno dopo l’altro, record su record. E visto che di libri dai quali ispirarsi ce ne sono ben 9, capirete bene che questo è davvero, solo l’inizio. La seconda stagione di Bridgerton si farà e a dare l’annuncio è stata Lady Whistledown che con poche righe, ha finalmente ufficializzato quello che si diceva da giorni. Qualcuno smentiva la possibilità di fare una seconda stagione, a causa delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chi se non la donna che tutto vede, tutto sa e tutto critica, poteva dare un grande annuncio, un annuncio che di certoimpazzire i fan di tutto il mondo? La serieè da record: tra le più viste di sempre su Netflix, potrebbe diventare persino la più vista, scalando ogni posizione. In un solo mese infatti, ha tagliato uno dopo l’altro, record su record. E visto che di libri dai quali ispirarsi ce ne sono ben 9, capirete bene che questo è davvero, solo l’inizio. Ladisie a dare l’annuncio è statache con poche righe, ha finalmente ufficializzato quello che si diceva da giorni. Qualcuno smentiva la possibilità di fare una, a causa delle ...

