Lady Gaga | news e curiosità sulla treccia capelli a corona che conquista il mondo

Leggi su amica

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Occhi puntati susua. Unaper quella che è stata la Regina dell’Inaguration Day, alla Casa Bianca. La cantante, che ha cantato l’inno nazionale americano, ha scelto un’acconciatura ufficiale per un’occasione ufficiale. Un’acconciatura raccolta per omaggiare e accompagnare l’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris a Capitol Hill. Un’acconciatura che era già in parte visibile, appena arrivata a Capitol Hill.: analisi della sua(o cerchietto) Come unao meglio un cerchietto. Lamorbida dile cinge delicatamente ...