Lady-Gaga | la cantante si esibisce per il Presidente Biden

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ieri 20 Gennaio 2021 laha cantato all’insediamento del nuovoAmericano Joee della ViceKamala Harris a Washington. La sua interpretazione dell’Inno Nazionale Americano ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine, visto le sue doti canore indiscutibili. L’ExTrump non ha voluto assistere all’insediamento, anzi ha continuato ancora a protestare in solitaria. Cosa ha cantato all’insediamento di? Lasi è esibita eseguendo “The Star-Spangled Banner” e inoltresu Twitter un’ora prima di esibirsi ha scritto: “Cantare il nostro inno nazionale per il popolo americano è un onore. Canterò durante una cerimonia, una ...