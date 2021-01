Lady Gaga canta l'inno americano all'insediamento di Biden | video (Di giovedì 21 gennaio 2021) È stata Lady Gaga a cantare l'inno nazionale americano ieri alla cerimonia di insediamento di Joe Biden a Washington. Tutti in piedi, con la mano sul petto, ad ascoltare l'incredibile performance della pop star. Prima di lasciare il podio ha salutato Joe Biden, Kamala Harris e l'ex presidente Barack Obama. Lady Gaga, Oscar 2019: il duetto con Bradley Cooper None Lo show di Lady Gaga al Super bowl 2017 video None Lady Gaga canta l'inno Usa al Superbowl "Lady Gaga ha cantato ""Star spangled banner"" lasciando tutti ... Leggi su panorama (Di giovedì 21 gennaio 2021) È statare l'nazionaleieri alla cerimonia didi Joea Washington. Tutti in piedi, con la mano sul petto, ad ascoltare l'incredibile performance della pop star. Prima di lasciare il podio ha salutato Joe, Kamala Harris e l'ex presidente Barack Obama., Oscar 2019: il duetto con Bradley Cooper None Lo show dial Super bowl 2017Nonel'Usa al Superbowl "hato ""Star spangled banner"" lasciando tutti ...

Radio1Rai : ?? #InaugurationDay Lady Gaga canta l'inno nazionale - LiaCapizzi : E chi se la dimenticherà mai questa versione di The Star-Spangled Banner? Meraviglioso e potentissimo l'inno americ… - chetempochefa : “Cantare l’inno nazionale per il popolo americano è un onore. Cantare durante l’#InaugurationDay, una transizione,… - vincycernic95 : Non so come sarà la Presidenza Biden ma iniziare l'inaugurazione con Lady Gaga e finire con Katy Perry è già un ott… - filledesfleurss : RT @PocaVogliaDiViv: ok lady gaga e jlo ma vogliamo parlare di katy perry che canta firework -