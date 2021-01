L’addio di Donald Trump alla base militare di Andrews, guarda il video (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Presidente Donald Trump lascia la Casa Bianca per l’ultima volta a bordo del Marine One, l’elicottero presidenziale, guarda il video. L’addio di Donald Trump alla base militare di Andrews è andato in scena il 19 Gennaio, la mattina dell’inaugurazione del presidente eletto Joe Biden. Il presidente uscente ha propagandato aspetti della sua eredità, tra cui un lungo periodo di crescita economica, la velocità record di sviluppo dei vaccini contro il coronavirus e la creazione della Space Force, tra le altre cose. Nonostante abbia messo in dubbio per mesi la legittimità delle elezioni e abbia rifiutato di concedere la vittoria al suo successore, Trump ha augurato ogni bene ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Presidentelascia la Casa Bianca per l’ultima volta a bordo del Marine One, l’elicottero presidenziale,ildidiè andato in scena il 19 Gennaio, la mattina dell’inaugurazione del presidente eletto Joe Biden. Il presidente uscente ha propagandato aspetti della sua eredità, tra cui un lungo periodo di crescita economica, la velocità record di sviluppo dei vaccini contro il coronavirus e la creazione della Space Force, tra le altre cose. Nonostante abbia messo in dubbio per mesi la legittimità delle elezioni e abbia rifiutato di concedere la vittoria al suo successore,ha augurato ogni bene ...

beavaldirana : RT @nicvaccani: L’ultimo saluto a Trump, il burino anti-noia di cui si sente già la mancanza - VengoDiMongo : RT @nicvaccani: Parenti in lacrime e musica kitsch, con l’addio di Donald Trump finiscono gli anni Dieci - panzerfaustino : Parenti in lacrime e musica kitsch, con l’addio di Donald Trump finiscono gli anni Dieci - nicvaccani : L’ultimo saluto a Trump, il burino anti-noia di cui si sente già la mancanza - Linkiesta : RT @nicvaccani: Parenti in lacrime e musica kitsch, con l’addio di Donald Trump finiscono gli anni Dieci -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio Donald George Blake è morto, addio alla «talpa» britannica che spiò per il Kgb Corriere della Sera