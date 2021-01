L’abito spettacolare di Lady Gaga per il giuramento di Biden passerà alla storia Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Un abito da favola, un abito eccentrico, un abito sontuoso, cosa ci aspettavamo daper l’insediamento di Joe)? Qualunque aggettivo è stato soddisfatto ma l’effetto sorpresa non è mancato perchéè stravagante ed è l’artista per eccellenza. Niente è lasciato al caso e il vestito indossato ieri per cantare l’inno nazionale americano è ben più che alta moda. I look della pop star fanno sempre parlare, ieri ha emozionato e non solo con la voce, questo era scontato. L’effetto scenico è stato evidente dal suo primo passo enon ha sbagliato niente. Formale e istituzionale come richiesto dal momento solenne madisegnato in esclusiva per lei ha fatto il resto. La maison Schiaparelli, la firma del ...