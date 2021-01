La videolettera di Riccardo Bocca | Biden e il dolce stil novo di cui abbiamo disperatamente bisogno

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ladi: 21 gennaio 2021 Carissimo Joe, le invio questa, che mai riceverà, perché agli occhi di noi italiani – e immagino non soltanto ai nostri – l’avvio della sua stagione da presidente degli Stati Uniti è una stella lucente in un periodo in cui il cielo è drammaticamente opaco. Nella nostra penisola, in questi giorni,assistito a un Bignami dello squallore politico, dell’opportunismo, delle alleanze e disalleanze basate più sull’interesse personale che su quello nazionale. Baruffe tragicomiche che sarebbero state ancora molto peggio se al di là dell’Oceano fosse stato mister Trump il vincitore delle vostre elezioni. Invece no. Ora tocca a lei il compito, tutt’altro che agevole, di rianimare la democrazia a stelle e strisce ...