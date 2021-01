La vespa samurai protagonista della lotta alla cimice asiatica in Emilia-Romagna

Leggi su dire

(Di giovedì 21 gennaio 2021) BOLOGNA – Comincia a mettere radici in Emilia-Romagna la vespa samurai, il piccolo insetto portato dall’Oriente per combattere la cimice asiatica. La prima campagna sperimentale è partita nel giugno scorso, con il lancio in un’azienda di Campogalliano nel modenese dei primi 110 esemplari di vespa samurai (100 femmine e 10 maschi). Nel complesso, finora sono stati liberati nell’ambiente circa 66.000 di questi insettini, con 300 lanci in altrettanti corridoi ecologici come siepi, aree verdi e boschetti dove la cimice depone le sue uova. Secondo i primi studi scientifici realizzati in questi mesi, riferisce la Regione, dopo i lanci la vespa samurai è stata trovata praticamente in tutto il territorio regionale con percentuali variabili da zona a zona e un indice di parassitizzazione delle uova di cimice fino al 5,6%. Questo significa che l’insetto è stato ritrovato in cinque uova di cimice ogni 100 controllate. Se alla vespa samurai si aggiungono gli altri parassiti autoctoni della cimice, come l’anastatus (una specie di piccola formica alata), “le percentuali complessive di parassitizzazione riscontrate sono state anche del 35%”.