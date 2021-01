La vera emergenza economica è l’emergenza sanitaria. L’analisi di Scandizzo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Secondo l’Istat quest’anno, nel periodo febbraio-novembre 2020, si sono registrati 83.985 decessi in più rispetto alla media degli anni precedenti, 2015-2019, di cui 57.647 attribuiti alla pandemia. Questo significa che circa il 30% dei maggiori decessi non sono stati attribuiti esplicitamente al Covid-19, anche se probabilmente sono da associare in parte o in toto alla emergenza sanitaria. Se utilizziamo questi numeri per riproporzionare il dato della mortalità attuale attribuito alla pandemia (83.157 al 18 gennaio 2021), otteniamo un dato in eccesso di 108.000 morti, che si avvia a crescere a qualcosa intorno ai 115.000 morti per il periodo febbraio 2020-gennaio 2021. Questi numeri, in se stessi drammatici, aggiungono una dimensione catastrofica alla situazione economica attuale. Utilizzando il criterio del valore statistico delle ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 gennaio 2021) Secondo l’Istat quest’anno, nel periodo febbraio-novembre 2020, si sono registrati 83.985 decessi in più rispetto alla media degli anni precedenti, 2015-2019, di cui 57.647 attribuiti alla pandemia. Questo significa che circa il 30% dei maggiori decessi non sono stati attribuiti esplicitamente al Covid-19, anche se probabilmente sono da associare in parte o in toto alla. Se utilizziamo questi numeri per riproporzionare il dato della mortalità attuale attribuito alla pandemia (83.157 al 18 gennaio 2021), otteniamo un dato in eccesso di 108.000 morti, che si avvia a crescere a qualcosa intorno ai 115.000 morti per il periodo febbraio 2020-gennaio 2021. Questi numeri, in se stessi drammatici, aggiungono una dimensione catastrofica alla situazioneattuale. Utilizzando il criterio del valore statistico delle ...

