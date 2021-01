La serie Fate The Winx Saga su Netflix nel mirino delle polemiche alla vigilia del debutto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fate The Winx Saga su Netflix è già al centro di diverse polemiche e non ha ancora debuttato sulla piattaforma. La serie tv, basata sul noto cartone animato italiano Winx Club, è incentrata su un gruppo di adolescenti che si addestrano nelle arti magiche nell’immaginaria scuola di Alfea al fine di diventare delle potenti Fate. In particolare, la storia segue la formazione di una protagonista, Bloom, fata dai poteri enormi ma oscuri, in grado di distruggere sia il mondo magico che quello degli esseri umani. La polemica più accesa proviene da parte dei fan accaniti del cartone creato da Iginio Straffi. Fate The Winx Saga su Netflix è stata accusata di whitewashing ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021)Thesuè già al centro di diversee non ha ancora debuttato sulla piattaforma. Latv, basata sul noto cartone animato italianoClub, è incentrata su un gruppo di adolescenti che si addestrano nelle arti magiche nell’immaginaria scuola di Alfea al fine di diventarepotenti. In particolare, la storia segue la formazione di una protagonista, Bloom, fata dai poteri enormi ma oscuri, in grado di distruggere sia il mondo magico che quello degli esseri umani. La polemica più accesa proviene da parte dei fan accaniti del cartone creato da Iginio Straffi.Thesuè stata accusata di whitewashing ...

