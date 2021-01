La scatola di scarpe minimalista che aiuta l’ambiente (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per qualcuno è un trend, per quasi tutti una svolta obbligata, di certo c’è che la sostenibilità è un fattore imprescindibile per aziende e startup impegnate nello sviluppo di tecnologie e prodotti. Molte delle innovazioni del campo riguardano soluzioni che rinnovano processi e accessori già esistenti, rivisitati in chiave ecologica. In questo gruppo rientra Standbox, un imballaggio per esporre, proteggere e trasportare scarpe, che si presenta in bello stile e alleggerisce il peso sull’ambiente delle scatole utilizzate per le calzature. Le piccole dimensioni consentono di sfruttarlo risparmiando spazio, concetto che vale per il produttore (nella fase di realizzazione), per il venditore (guardando alla distribuzione) e all’utilizzatore finale (sia nel sistemare le scarpe in casa, sia per il suo smaltimento). Oltre alla varietà di forme ... Leggi su wired (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per qualcuno è un trend, per quasi tutti una svolta obbligata, di certo c’è che la sostenibilità è un fattore imprescindibile per aziende e startup impegnate nello sviluppo di tecnologie e prodotti. Molte delle innovazioni del campo riguardano soluzioni che rinnovano processi e accessori già esistenti, rivisitati in chiave ecologica. In questo gruppo rientra Standbox, un imballaggio per esporre, proteggere e trasportare, che si presenta in bello stile e alleggerisce il peso suldelle scatole utilizzate per le calzature. Le piccole dimensioni consentono di sfruttarlo risparmiando spazio, concetto che vale per il produttore (nella fase di realizzazione), per il venditore (guardando alla distribuzione) e all’utilizzatore finale (sia nel sistemare lein casa, sia per il suo smaltimento). Oltre alla varietà di forme ...

