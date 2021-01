La Russia continua a fare progressi nella lotta al Covid-19 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il vaccino EpiVacCorona, sviluppato dall’istituto siberiano Vector e testato dalle autorità russe a partire da novembre, è efficace al 100 per cento nel prevenire il Covid-19. Questo, almeno, è quanto dichiarato dalla Rospotrebnadzor, l’agenzia della Federazione Russa che si occupa della tutela dei diritti dei consumatori, che ha diffuso i dati relativi alle Fasi I InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il vaccino EpiVacCorona, sviluppato dall’istituto siberiano Vector e testato dalle autorità russe a partire da novembre, è efficace al 100 per cento nel prevenire il-19. Questo, almeno, è quanto dichiarato dalla Rospotrebnadzor, l’agenzia della Federazione Russa che si occupa della tutela dei diritti dei consumatori, che ha diffuso i dati relativi alle Fasi I InsideOver.

Un secolo fa a Livorno nasceva il Partito comunista italiano dalla scissione con i socialisti di Filippo Turati, con l’obiettivo di guardare alla Russia della Rivoluzione leninista. Una storia importa ...

La Russia non può fare quello che ha voglia

Ero a Mosca il 19-21 agosto del 1991, in missione di servizio. In quei giorni, i maggiori esponenti del Pcus, il partito comunista, realizzarono ...

