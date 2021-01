La ricetta di Toni Tanfani | ' Riqualificazione del centro storico per attirare turisti Parte antica della città da riscoprire'

(Di giovedì 21 gennaio 2021) ANCONA - Persa la chance di diventare la Capitalecultura, il capoluogo ora cerca le risorse per affermare il suo ruolo. La crescitapassa anche per commercio e turismo: l'...

Ultime Notizie dalla rete : ricetta Toni

Corriere Adriatico

ANCONA - Persa la chance di diventare la Capitale della cultura, il capoluogo ora cerca le risorse per affermare il suo ruolo. La crescita della città passa anche per commercio e ...Il «Parco Grande» ha un rapporto qualità /prezzo molto vantaggioso, mentre l’azienda di Claudio Lepore dimostra come si possa contribuire alla nascita di un nuovo modello di bar ...