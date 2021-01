La regina Elisabetta fa le congratulazioni a Joe Biden: sarà il 14esimo Presidente che incontra a Buckingham (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il contenuto della missiva di congratulazioni della regina Elisabetta è destinato a rimanere privato, chiuso negli archi della Casa Bianca, così come sarà quello della prima telefonata tra la sovrana britannica e Joe Biden, a suggellare una lunga e stabile alleanza tra i due paesi. Elisabetta, nota abitudinaria, è infatti sempre tra i primi leader internazionali a dare il benvenuto a un nuovo Presidente americano, con una lettera scritta di proprio pugno e inviata il giorno prima della cerimonia di insediamento. Kate e Melania, le ospiti più glamour a Buckingham Palace ... Leggi su iodonna (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il contenuto della missiva didellaè destinato a rimanere privato, chiuso negli archi della Casa Bianca, così comequello della prima telefonata tra la sovrana britannica e Joe, a suggellare una lunga e stabile alleanza tra i due paesi., nota abitudinaria, è infatti sempre tra i primi leader internazionali a dare il benvenuto a un nuovoamericano, con una lettera scritta di proprio pugno e inviata il giorno prima della cerimonia di insediamento. Kate e Melania, le ospiti più glamour aPalace ...

