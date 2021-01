La Pupa e il secchione, scambio d’identità per due famosi pittori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. scambio di identità tra due personaggi celebri in quel de ‘La Pupa e il secchione’. Ma che cosa è successo? Ecco tutti i dettagli. L’attesa per ‘La Pupa e il secchione e viceversa‘ era davvero tantissime. E le aspettative, nella prima puntata che sta andando in onda e in scena oggi, non sono state certo Leggi su youmovies (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di identità tra due personaggi celebri in quel de ‘Lae il’. Ma che cosa è successo? Ecco tutti i dettagli. L’attesa per ‘Lae ile viceversa‘ era davvero tantissime. E le aspettative, nella prima puntata che sta andando in onda e in scena oggi, non sono state certo

Corriere : Torna in tv ‘La pupa e il secchione’: ma era davvero necessario? Cinque motivi per cui non lo è - QuiMediaset_it : Dopo il successo della scorsa stagione, torna l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi,… - QuiMediaset_it : Siete pronti per il primo appuntamento con #LaPupaEIlsecchioneEViceversa? Conduce #AndreaPucci, al suo fianco… - itsGygyyx : RT @miss_skianto: Mi fa strano vedere Matteo alla pupa e il secchione dopo che l’ho visto ?? come un dannato in Ex on The Beach #lapupaeilse… - Giulia_Shumani : @MeanGorgeous Sì e poi va alla Pupa e il Secchione. -