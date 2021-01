La pupa e il secchione, Matteo Diamante: chi è e dove lo abbiamo già visto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tra i concorrenti ufficiali della nuova stagione 2021 de “La pupa e il secchione e viceversa”, c’è anche Matteo Diamante. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Ormai siamo agli sgoccioli! La nuova stagione 2021 de “La pupa e il secchione e viceversa” andrà in onda oggi 21 gennaio 2021 in prima serata su Italia1. Sono stati svelati L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tra i concorrenti ufficiali della nuova stagione 2021 de “Lae ile viceversa”, c’è anche. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Ormai siamo agli sgoccioli! La nuova stagione 2021 de “Lae ile viceversa” andrà in onda oggi 21 gennaio 2021 in prima serata su Italia1. Sono stati svelati L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Torna in tv ‘La pupa e il secchione’: ma era davvero necessario? Cinque motivi per cui non lo è - QuiMediaset_it : Dopo il successo della scorsa stagione, torna l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi,… - moneypuntoit : ?? La Pupa e il Secchione 2021: quanto guadagnano i concorrenti ?? - piccantella : Che schifo di programma la pupa e il@secchione e viceversa #gfvip #tzvip , stesse vibes di ciao Darwin - brokenflower80 : RT @lemon_stra: Virgin radio che passa la pubblicità del programma la pupa e il secchione è come un distributore automatico di cioccolata c… -