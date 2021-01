La pupa e il secchione e viceversa, le anticipazioni di quello che vedremo nella prima puntata (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stasera, giovedì 21 gennaio, andrà in onda su Italia 1 la prima puntata de La pupa e il secchione 2021. Dalle anticipazioni in nostro possesso sappiamo che i secchioni e le secchione faranno la conoscenza rispettivamente di pupe e pupi (qui la scheda completa) nella biblioteca della villa, non prima però di una passerella trionfale dopo essere scesi da uno stravagante pulmino giallo. Dopo un improbabile red-carpet, sotto gli occhi attenti (o quasi) di un piccolo gruppo di ragazzi (con l’immancabile telefonino in mano ad immortalare la scena), i “cervelli” di quest’anno avranno un primo contatto con Andrea Pucci, il conduttore della nuova edizione di quest’anno. Pucci rimprovera subito i secchioni Neanche il tempo di mettere piede ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stasera, giovedì 21 gennaio, andrà in onda su Italia 1 lade Lae il2021. Dallein nostro possesso sappiamo che i secchioni e lefaranno la conoscenza rispettivamente di pupe e pupi (qui la scheda completa)biblioteca della villa, nonperò di una passerella trionfale dopo essere scesi da uno stravagante pulmino giallo. Dopo un improbabile red-carpet, sotto gli occhi attenti (o quasi) di un piccolo gruppo di ragazzi (con l’immancabile telefonino in mano ad immortalare la scena), i “cervelli” di quest’anno avranno un primo contatto con Andrea Pucci, il conduttore della nuova edizione di quest’anno. Pucci rimprovera subito i secchioni Neanche il tempo di mettere piede ...

