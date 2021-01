La Pupa e il Secchione 2021, concorrenti: chi sono? Nomi e foto (Di giovedì 21 gennaio 2021) A partire da oggi, giovedì 21 gennaio, prenderà ufficialmente il via la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa 2021. A tenerci compagnia su Italia 1 sarà il comico Andrea Pucci, nei panni di conduttore e che prenderà il posto di Paolo Ruffini, affiancato però come sempre da Francesca Cipriani. La Pupa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 21 gennaio 2021) A partire da oggi, giovedì 21 gennaio, prenderà ufficialmente il via la nuova edizione de Lae ile viceversa. A tenerci compagnia su Italia 1 sarà il comico Andrea Pucci, nei panni di conduttore e che prenderà il posto di Paolo Ruffini, affiancato però come sempre da Francesca Cipriani. La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere : Torna in tv ‘La pupa e il secchione’: ma era davvero necessario? Cinque motivi per cui non lo è - webbeloz : Questa sera la Pupa e il secchione e eviceversa. Pucci ci regalerà parecchio spasso e finalmente capiremo 'le nuove… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Torna “LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA” condotto da ANDREA PUCCI - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Torna “LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA” condotto da ANDREA PUCCI - Barabba1 : RT @Corriere: Torna in tv ‘La pupa e il secchione’: ma era davvero necessario? Cinque motivi per cui non lo è -