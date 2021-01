La pitta greca di Fulvio Marino | la ricetta golosa di E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Superdicon laproposta nella cucina di E’oggi 21 gennaio 2021. Ladellae il modo in cuil’ha farcita, tutto questo ricorda ad Antonella Clerici il suo viaggio in Grecia quando era giovanissima. A noi fa subito venire voglia di preparare la, impastiamo farina, acqua, sale, lievito e olio di oliva e dopo avere seguito i passaggi per la lievitazione possiamo cuocere lain forno o in padella. Davvero tutto molto veloce per gustare lacon il pollo, non è una piadina, è una ...