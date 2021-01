La nuova Autostrade, piano da 6,1 miliardi al 2024 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Forte accelerazione agli investimenti e alla spesa in manutenzione, nuove assunzioni, spinta all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Ruota intorno a questi cardini il nuovo piano industriale 2020-24 di Autostrade per l’Italia. Un piano che costruisce una “nuova visione” della società, destinata a trasformarsi da concessionaria a “operatore integrato di mobilità”, spiega l’a.d. Roberto Tomasi, che annuncia passi avanti sul piano economico finanziario, il cosiddetto Pef, ma avverte anche che eventuali ritardi metterebbero a rischio 7 miliardi di interventi. Nel nuovo business plan gli investimenti in nuove opere e per l’upgrade di asset esistenti aumentano del 110% a 6,1 miliardi (dai 2,9 miliardi del piano 2015-19) e le spese ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Forte accelerazione agli investimenti e alla spesa in manutenzione, nuove assunzioni, spinta all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Ruota intorno a questi cardini il nuovoindustriale 2020-24 diper l’Italia. Unche costruisce una “visione” della società, destinata a trasformarsi da concessionaria a “operatore integrato di mobilità”, spiega l’a.d. Roberto Tomasi, che annuncia passi avanti suleconomico finanziario, il cosiddetto Pef, ma avverte anche che eventuali ritardi metterebbero a rischio 7di interventi. Nel nuovo business plan gli investimenti in nuove opere e per l’upgrade di asset esistenti aumentano del 110% a 6,1(dai 2,9del2015-19) e le spese ...

