La notte insonne di Insigne e quella maledizione contro la Juve (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È stata una notte insonne e di lacrime, per Lorenzo Insigne dopo l’errore dal dischetto a dieci minuti dalla fine della partita contro la Juventus, che ha condannato il Napoli alla sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana. Sotto 1-0 dopo il gol di Ronaldo, il capitano del Napoli è stato protagonista del rigore fallito che avrebbe potuto regalare ai suoi il pareggio. Per Insigne si tratta del quarto rigore sbagliato in carriera, il terzo contro la Juventus. Sarebbe stato tra l’altro il suo gol numero 100 in carriera con la maglia della sua città. In carriera Insigne ha sbagliato solo 4 rigori su 23 calciati tra campionato, coppe e partite con la Nazionale. Dei 4 falliti, 3 li ha sbagliati ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È stata unae di lacrime, per Lorenzodopo l’errore dal dischetto a dieci minuti dalla fine della partitalantus, che ha condannato il Napoli alla sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana. Sotto 1-0 dopo il gol di Ronaldo, il capitano del Napoli è stato protagonista del rigore fallito che avrebbe potuto regalare ai suoi il pareggio. Persi tratta del quarto rigore sbagliato in carriera, il terzolantus. Sarebbe stato tra l’altro il suo gol numero 100 in carriera con la maglia della sua città. In carrieraha sbagliato solo 4 rigori su 23 calciati tra campionato, coppe e partite con la Nazionale. Dei 4 falliti, 3 li ha sbagliati ...

Ultime Notizie dalla rete : notte insonne La notte insonne di Insigne e quella maledizione contro la Juve anteprima24.it Insigne, il rigore sbagliato e le lacrime. Quel destino crudele di chi è sempre sotto esame

Il capitano del Napoli ha sbagliato in Supercoppa il terzo rigore su tre tirato contro la Juve. Dal Mapei Stadium mercoledì notte è uscito ...

