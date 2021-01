"La mia lingua...", "Scusate". Le balle di Friedman su Melania (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mariangela Garofano Alan Friedman ha "ritrattato". In seguito alle polemiche scaturite dall'aver apostrofato Melania Trump la "escort" del marito, il giornalista si è scuato per la battuta infelice, ma in una dichiarazione precedente aveva affermato di aver sbagliato a tradurre dall'inglese all'italiano Dopo la bufera che le sue poco educate parole hanno scatenato, Alan Friedman si è scusato. Il gornalista nel corso di Unomattina aveva apostrofato Melania Trump "escort" del marito, per poi correggersi con "ops, moglie". Alla blanda reazione dei presenti in studio, che anzi, hanno riso alla battuta del giornalista americano, i social lo hanno massacrato di critiche. Salvini e Meloni hanno commentato l'episodio come "grave", auspicando provvedimenti della Rai nei confronti di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mariangela Garofano Alanha "ritrattato". In seguito alle polemiche scaturite dall'aver apostrofatoTrump la "escort" del marito, il giornalista si è scuato per la battuta infelice, ma in una dichiarazione precedente aveva affermato di aver sbagliato a tradurre dall'inglese all'italiano Dopo la bufera che le sue poco educate parole hanno scatenato, Alansi è scusato. Il gornalista nel corso di Unomattina aveva apostrofatoTrump "escort" del marito, per poi correggersi con "ops, moglie". Alla blanda reazione dei presenti in studio, che anzi, hanno riso alla battuta del giornalista americano, i social lo hanno massacrato di critiche. Salvini e Meloni hanno commentato l'episodio come "grave", auspicando provvedimenti della Rai nei confronti di ...

