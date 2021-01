La Lazio B ringrazia Parolo e Muriqi: 2-1 al Parma (Di venerdì 22 gennaio 2021) – Bisognerebbe cominciare il commento cantando “Meno male che Parolo c’è”. Sì, perché se non ci fosse stato Parolo oggi all’Olimpico, il sottoscritto si sarebbe addormentato e non avrebbe potuto commentare la partita, che ha visto la Lazio, piena di riserve, battere il Parma per 2-1. Tutta la partita è stata un avanti-indré, una specie di quadriglia con a turno attacchi dei biancocelesti e dei parmensi. Attacchi quasi tutti a vuoto, finché al 23’ non ci ha pensato Parolo a sorprendere tutti con uno dei suoi soliti tiri improvvisi. Lui è fatto così, quando vede un po’ di spazio, non ci pensa neanche un attimo, tira e oggi gli è andata bene. Per la verità, un brivido d’emozione lo aveva regalato al 14’ anche Muriqi, che ha sparato col kalashnikov colpendo in pieno il palo alla sinistra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021) – Bisognerebbe cominciare il commento cantando “Meno male chec’è”. Sì, perché se non ci fosse statooggi all’Olimpico, il sottoscritto si sarebbe addormentato e non avrebbe potuto commentare la partita, che ha visto la, piena di riserve, battere ilper 2-1. Tutta la partita è stata un avanti-indré, una specie di quadriglia con a turno attacchi dei biancocelesti e dei parmensi. Attacchi quasi tutti a vuoto, finché al 23’ non ci ha pensatoa sorprendere tutti con uno dei suoi soliti tiri improvvisi. Lui è fatto così, quando vede un po’ di spazio, non ci pensa neanche un attimo, tira e oggi gli è andata bene. Per la verità, un brivido d’emozione lo aveva regalato al 14’ anche, che ha sparato col kalashnikov colpendo in pieno il palo alla sinistra ...

