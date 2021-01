La fantasiosa versione radiofonica di Virginia Raggi sullo Stadio della Roma

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Vinse le scorse elezioni capitoline promettendo di fare battaglia contro l’impianto di proprietà del club giallorosso. Ha inserito nella propria giunta alcuni assessore profondamente avversi al progetto Tor di Valle (prima di rimuoverli). Ha fatto andare a rilento tutte le procedure e la prima pietra non è mai stata messa. Eppureva in radio a dire che la sua amministrazione ha fatto tutto quello che doveva fare e che ora tocca alla nuova proprietà giallorossa decidere se andare avanti. Ma, ovviamente, non è così. LEGGI ANCHE > Anche 3.152 giorni dopo, locontinua a essere un’arma di propaganda politica «Lo? ...